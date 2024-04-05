Партия «Возрождение»: Молдавии крайне важно удержать российский рынок

Депутат парламента Молдавии, один из лидеров партии «Возрождение» Александр Нестеровский заявил, что республике крайне важно удержать российский рынок.

«В странах СНГ и в России помнят и любят наш товар, который производят молдавские сельхозпроизводители. Поэтому крайне важно для Молдовы удержать и этот рынок», — сказал он.

Как пишет Sputnik Молдова, Нестеровский отметил, что правительство PAS бравирует тем, что товарооборот с Россией уменьшился.

«А кому от этого стало лучше? Получается, у нас правительство вместо того, чтобы действовать во благо нашего народа, во благо сельхозпроизводителей, действует по непонятным политическим причинам, как говорится, назло соседу уши отморожу. Вместо того чтобы интересы Молдовы ставить на первое место, наше правительство действует почему-то по указкам других стран», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор готов предпринять все усилия для взаимодействия с коллегами из Молдавии по восстановлению поставок в Россию молдавской растительной продукции.