Россельхознадзор готов работать над возвратом в Россию овощей из Молдавии

Россельхознадзор готов предпринять все усилия для взаимодействия с коллегами из Молдавии по восстановлению поставок в Россию молдавской растительной продукции.

Об этом, как пишет РИА Новости, сообщил глава ведомства Сергей Данкверт.

Ранее делегация молдавской партии «Возрождение» встретилась с главой Россельхознадзора. Основной темой обсуждения стал вопрос взаимного сотрудничества двух стран в сельскохозяйственной сфере.

«Мы, со своей стороны, попросили коллег на политическом уровне сделать всё для того, чтобы восстановить контакты между службами. Мы готовы делать всё, что делали раньше каждый год, когда были большие поставки, — аттестовывать предприятия, инспектировать предприятия и делать зелёные коридоры для молдавской продукции, отдельные склады временного хранения. Мы сейчас имеем то же самое и готовы всё восстановить», — сказал Данкверт.

Ранее член партии «Возрождение» Юрий Витнянский на встрече с главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом заявил, что молдавские производители хотели бы оставаться на российском рынке и не присоединяться к санкциям Брюсселя.