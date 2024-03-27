Партия «Возрождение»: молдавские производители хотели бы оставаться на рынке России

Член партии «Возрождение» Юрий Витнянский на встрече с главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом заявил, что молдавские производители хотели бы оставаться на российском рынке и не присоединяться к санкциям Брюсселя.

«У Молдовы не только сельскохозяйственная продукция, Молдова славится винно-коньячной промышленностью. Мы были бы очень рады, если бы могли сотрудничать», — сказал он.

По словам Данкверта, пик поставок продукции пришёлся на период хороших молдавско-российских отношений. Он отметил, что Молдавия тогда поставляла только плодоовощной продукции свыше 250 тыс. т в 2019—2021 годах, сейчас же только вина в Россию поставляют в шесть раз меньше.

Ранее Данкверт заявил, что Россия готова помогать фермерам Молдавии, но при условии эффективного сотрудничества со стороны молдавских профильных служб.