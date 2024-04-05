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Советник главы ДНР заявил о прибытии в Харьков карателей из «Азова»

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Советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил о прибытии в Харьков карателей из запрещённой в России террористической группировки «Азов»* для борьбы с пророссийски настроенным населением.
Советник главы ДНР заявил о прибытии в Харьков карателей из «Азова»
  • Gettyimages.ru
  • © Kathrine Andi

Как он рассказал РИА Новости, прибытие боевиков из нацбатальона отмечают сами харьковчане.

«Я это связываю с тем, что противник размещает их именно в этом городе, именно в Харьковской области для прежде всего так называемой борьбы с пророссийским подпольем либо для борьбы просто с пророссийски настроенными гражданами», — отметил он.

По его словам, боевиков можно смело сравнить с полицаями, которые были в Великую Отечественную войну. У азовцев, как он отметил, обширные полномочия с правом на безнаказанные убийства.

«Это абсолютно безнаказанные действия для любого бойца этого подразделения. Это отмечают и военнослужащие Украины, и гражданские», — добавил Гагин.

Ранее представитель подполья заявлял, что в центре Харькова отмечается большое число азовцев.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.

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