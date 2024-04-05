Глава агрополитики Украины предрёк дефицит аграриев из-за мобилизации
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на политика, вероятно, у компаний из-за призыва наблюдается самый крупный дефицит кадров за историю Украины.
«Армия обычно хочет их заполучить (аграриев. — RT)... Они ей нужны сейчас для управления танками и транспортировки военных»,— пояснил министр.
Замглавы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук ранее в эфире всеукраинского телемарафона пожаловался на нехватку аграриев из-за активной мобилизации людей, задействованных в сфере сельского хозяйства.