Военный призыв на Украине ведёт к историческому дефициту людей, умеющих управлять сельскохозяйственной техникой, цитирует министра агрополитики Николая Сольского Policito.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на политика, вероятно, у компаний из-за призыва наблюдается самый крупный дефицит кадров за историю Украины.

«Армия обычно хочет их заполучить (аграриев. — RT)... Они ей нужны сейчас для управления танками и транспортировки военных»,— пояснил министр.

Замглавы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук ранее в эфире всеукраинского телемарафона пожаловался на нехватку аграриев из-за активной мобилизации людей, задействованных в сфере сельского хозяйства.