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Глава агрополитики Украины предрёк дефицит аграриев из-за мобилизации

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Военный призыв на Украине ведёт к историческому дефициту людей, умеющих управлять сельскохозяйственной техникой, цитирует министра агрополитики Николая Сольского Policito.
Глава агрополитики Украины предрёк дефицит аграриев из-за мобилизации
  • Gettyimages.ru

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на политика, вероятно, у компаний из-за призыва наблюдается самый крупный дефицит кадров за историю Украины.

«Армия обычно хочет их заполучить (аграриев. — RT)... Они ей нужны сейчас для управления танками и транспортировки военных»,— пояснил министр.

Замглавы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук ранее в эфире всеукраинского телемарафона пожаловался на нехватку аграриев из-за активной мобилизации людей, задействованных в сфере сельского хозяйства.

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