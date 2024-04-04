Лавров: ситуация вокруг Украины патовая, но туда её загнала не Россия

Ситуация вокруг Украины патовая, но не Россия её туда загнала, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Об этом сообщает РИА Новости.

Лавров добавил, что Россия готова, «если хотят на основе справедливости, реалий и баланса интересов в сфере безопасности договариваться».

«Но для этого не нужно никакой подкладки в виде «формулы Зеленского» между готовностью к переговорам и их началом», — отметил он.

Ранее Сергей Лавров заявил, что необходимо договариваться о равной безопасности для всех участников процесса по Украине.