Лавров: ситуация вокруг Украины патовая, но туда её загнала не Россия
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Лавров добавил, что Россия готова, «если хотят на основе справедливости, реалий и баланса интересов в сфере безопасности договариваться».
«Но для этого не нужно никакой подкладки в виде «формулы Зеленского» между готовностью к переговорам и их началом», — отметил он.
Ранее Сергей Лавров заявил, что необходимо договариваться о равной безопасности для всех участников процесса по Украине.