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Лавров: ситуация вокруг Украины патовая, но туда её загнала не Россия

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Ситуация вокруг Украины патовая, но не Россия её туда загнала, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров: ситуация вокруг Украины патовая, но туда её загнала не Россия
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Лавров добавил, что Россия готова, «если хотят на основе справедливости, реалий и баланса интересов в сфере безопасности договариваться».

«Но для этого не нужно никакой подкладки в виде «формулы Зеленского» между готовностью к переговорам и их началом», — отметил он.

Ранее Сергей Лавров заявил, что необходимо договариваться о равной безопасности для всех участников процесса по Украине.

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