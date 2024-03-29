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Лавров: Россия даст гарантии безопасности по Украине при учёте её интересов

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что необходимо договариваться о равной безопасности для всех участников процесса по Украине.
Лавров: Россия даст гарантии безопасности по Украине при учёте её интересов
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

«И вот на этой основе надо договариваться, чтобы обеспечивать — и это ключевое выражение — равную безопасность для всех участников процесса», — сказал Лавров в интервью «Известиям».

По его словам, это позиция России.

«Как эти принципы конкретно воплотить в жизнь, можно понять, только сев за стол переговоров», — сказал Лавров.

При этом он отметил, что делать это надо «не на условиях ультиматума, который уже давно повторяют и Зеленский, и его хозяева в Европе, и в Лондоне, и в Соединённых Штатах», а на основе серьёзного разбора существующих проблем в сфере безопасности, на основе принятия реалий на земле.

«И на основе гарантий законных интересов безопасности России», — добавил Лавров.

Он отметил, что в ответ Россия будет готова гарантировать законные интересы других участников процесса.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что целью России является создание системы гарантий «равной и неделимой безопасности», основанной на усилиях всех заинтересованных стран.

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов отметил, что страны Европейского союза сменят тон в вопросе украинского конфликта, когда Россия выйдет к восточным границам ЕС.

По словам Гаврилова, при таком развитии событий ЕС сразу начнёт разговоры о сдержках, противовесах, гарантиях и балансах.

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