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Жапаров заявил, что Киргизия прекратила обслуживание карт МИР из-за Латвии

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Киргизия прекратила обслуживание карт МИР под давлением оператора из Латвии, заявил глава администрации президента Акылбек Жапаров.
Жапаров заявил, что Киргизия прекратила обслуживание карт МИР из-за Латвии
  • РИА Новости

«Программное обеспечение и обслуживание делает латвийская компания. Она прислала письмо, что в случае неприостановления взаимодействия с картой МИР НСПК России она отключит межбанковский процессинговый центр», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что все банки Киргизии во избежание вторичных санкций прекратили обслуживать карты российской платёжной системы МИР.

До этого крупнейший в Казахстане Halyk Bank прекратил обслуживание карт российской платёжной системы МИР.

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