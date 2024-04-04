Жапаров заявил, что Киргизия прекратила обслуживание карт МИР из-за Латвии
- РИА Новости
«Программное обеспечение и обслуживание делает латвийская компания. Она прислала письмо, что в случае неприостановления взаимодействия с картой МИР НСПК России она отключит межбанковский процессинговый центр», — цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось, что все банки Киргизии во избежание вторичных санкций прекратили обслуживать карты российской платёжной системы МИР.
До этого крупнейший в Казахстане Halyk Bank прекратил обслуживание карт российской платёжной системы МИР.