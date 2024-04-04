Военный корреспондент Томас Рёпер в беседе с RT заявил, что Киев открыто говорит, что перешёл к террору, а CNN признаёт, что это происходит при поддержке Запада.

«В такой стране, как Украина, не может быть вооружённых формирований, которые ведут войну где-то сами по себе, без поддержки», — подчеркнул Рёпер.

Он также отметил, что с 2022 года всем известно, что на Украине есть иностранные наёмники, большинство из которых — поляки.

«Но это ни на что не повлияло и не повлияет», — добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что террористическая активность украинских войск требует мобилизованности спецслужб, а также дополнительных мер по безопасности в стране.