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Военкор Рёпер: Киев открыто говорит, что перешёл к террору

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Военный корреспондент Томас Рёпер в беседе с RT заявил, что Киев открыто говорит, что перешёл к террору, а CNN признаёт, что это происходит при поддержке Запада.
Военкор Рёпер: Киев открыто говорит, что перешёл к террору
  • AP

«В такой стране, как Украина, не может быть вооружённых формирований, которые ведут войну где-то сами по себе, без поддержки», — подчеркнул Рёпер.

Он также отметил, что с 2022 года всем известно, что на Украине есть иностранные наёмники, большинство из которых — поляки.

«Но это ни на что не повлияло и не повлияет», — добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что террористическая активность украинских войск требует мобилизованности спецслужб, а также дополнительных мер по безопасности в стране.

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