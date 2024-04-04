РИА Новости: потерявшего полруки украинского военного признали легкораненым

Украинского военного, комиссованного из-за потери половины руки, признали легкораненым.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на жену украинского военнослужащего.

«Дали справку, будто это лёгкое ранение. Ему оторвало руку почти по локоть, они хотят сказать, что это не страшно? А что тогда тяжёлое ранение? Когда полголовы отрывает и обе ноги?» — сказала женщина.

По её словам, компенсацию от государства мужчине пришлось почти полностью потратить на лечение, а его семья осталась без средств к существованию.

Ранее Владимир Зеленский отказался отвечать на пресс-конференции на вопрос о том, сколько украинцев планируется мобилизовать в ВСУ.

При этом он подписал закон об ужесточении мобилизации.