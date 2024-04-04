Минобороны: тульские десантники уничтожили пехоту ВСУ на Северском участке фронта
Бронегруппа тульских десантников, действующая на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ, уничтожила группу украинских военнослужащих в опорном пункте на Северском направлении в ДНР.
Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что группа работала на расстоянии около 1 км от противника осколочно-фугасными боеприпасами.
Ранее мотострелки ВС России отразили атаку безэкипажного катера ВСУ у Кинбурнской косы.
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