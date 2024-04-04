Минобороны: тульские десантники уничтожили пехоту ВСУ на Северском участке фронта

Бронегруппа тульских десантников, действующая на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ, уничтожила группу украинских военнослужащих в опорном пункте на Северском направлении в ДНР.

Об этом сообщили в Минобороны России. Уточняется, что группа работала на расстоянии около 1 км от противника осколочно-фугасными боеприпасами. Ранее мотострелки ВС России отразили атаку безэкипажного катера ВСУ у Кинбурнской косы.