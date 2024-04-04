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РИА Новости: расчёт «Ланцета» уничтожил американскую гаубицу M777 за Марьинкой

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Расчёты российских разведывательных коптеров и барражирующего БПЛА «Ланцет» обнаружили и уничтожили украинскую гаубицу M777 американского производства, установленную на закрытой огневой позиции за Марьинкой.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на командира разведывательного подразделения группировки войск "Юг" ВС России с позывным Шмель.

«Ребята скорректировали по ней расчёт наших «бплашников», работающих «Ланцетами». Парни оперативно подняли в воздух свою «птичку» и отработали по артиллерийскому орудию противника», — сказал военный.

Также военные России залпом «Града» уничтожили ангар с несколькими гаубицами М777 ВСУ.

Ранее ВС России уничтожили украинский ангар с беспилотниками.

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