РИА Новости: расчёт «Ланцета» уничтожил американскую гаубицу M777 за Марьинкой
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на командира разведывательного подразделения группировки войск "Юг" ВС России с позывным Шмель.
«Ребята скорректировали по ней расчёт наших «бплашников», работающих «Ланцетами». Парни оперативно подняли в воздух свою «птичку» и отработали по артиллерийскому орудию противника», — сказал военный.
Также военные России залпом «Града» уничтожили ангар с несколькими гаубицами М777 ВСУ.
Ранее ВС России уничтожили украинский ангар с беспилотниками.