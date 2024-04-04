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Грушко: базы НАТО будут гореть на Украине в случае появления

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Если на Украине появятся ремонтные или тренировочные базы НАТО, то их ждёт судьба Яворовского полигона: они будут гореть, заявил в интервью RT замминистра иностранных дел Александр Грушко.
Грушко: базы НАТО будут гореть на Украине в случае появления
  • Legion-Media

«Гореть будут эти базы. Там уже был Яворовский полигон, где тренировали натовцы войска… И всё. Это законная цель абсолютно», — сказал собеседник, отвечая на вопрос, какую реакцию России можно ожидать в случае, если альянс прислушается к просьбам Киева вернуться к практике тренировок на Украине и развёртыванию там ремонтных баз.

В марте 2022 года Вооружённые силы России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по учебным центрам ВС Украины в населённом пункте Старичи и на военном полигоне Яворовском и уничтожили до 180 иностранных наёмников.

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