ВСУ трижды атаковали посёлок Красное в Белгородской области

ВСУ трижды атаковали посёлок Красное, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Посёлок Красное Шебекинского городского округа несколько раз за сегодняшний день подвергся атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе. В результате трёх атак пострадавших нет, повреждён один легковой автомобиль», — заявил он.

Из-за обстрелов ВСУ с 12 марта в Белгородской области погибли 26 мирных жителей.

Также сообщалось, что Вооружённые силы Украины 2 апреля дважды подвергли Белгород воздушным атакам. В результате этого повреждения получили более 200 квартир, пострадали десять мирных жителей.