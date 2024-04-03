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ВСУ трижды атаковали посёлок Красное в Белгородской области

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ВСУ трижды атаковали посёлок Красное, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
ВСУ трижды атаковали посёлок Красное в Белгородской области
  • РИА Новости

«Посёлок Красное Шебекинского городского округа несколько раз за сегодняшний день подвергся атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе. В результате трёх атак пострадавших нет, повреждён один легковой автомобиль», — заявил он.

Из-за обстрелов ВСУ с 12 марта в Белгородской области погибли 26 мирных жителей.

Также сообщалось, что Вооружённые силы Украины 2 апреля дважды подвергли Белгород воздушным атакам. В результате этого повреждения получили более 200 квартир, пострадали десять мирных жителей.

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