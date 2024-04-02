В Белгороде за сутки в ходе обстрелов ВСУ повреждено более 200 квартир

Вооружённые силы Украины за сутки дважды подвергли Белгород воздушным атакам. В результате этого повреждения получили более 200 квартир, пострадали десять мирных жителей.

Как сообщил в своём Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пятеро из пострадавших по-прежнему находятся в больнице, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Ещё пятерым предстоит амбулаторное лечение.

«Различные повреждения выявлены в 237 квартирах 32 МКД, девяти частных жилых домовладениях, на пяти социальных объектах и семи хозсубъектах. Повреждено семь гаражей и 97 автомобилей», — написал Гладков.

Ранее в Минобороны России сообщили о 17 снарядах РСЗО Vampire, уничтоженных в небе над Белгородской областью.