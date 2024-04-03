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Сийярто: Венгрия не участвует в усилиях НАТО по военным поставкам на Украину

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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт не будет участвовать в деятельности НАТО по координации военных поставок на Украину.
Сийярто: Венгрия не участвует в усилиях НАТО по военным поставкам на Украину
  • РИА Новости

Как пишет ТАСС, он сказал об этом в ходе встречи с коллегами из Североатлантического альянса в Брюсселе.

«Сегодня мы ясно дали понять, что Венгрия не хочет и не будет участвовать в этом. Венгрия не участвует в планировании этой координирующей роли НАТО», — подчеркнул Сийярто.

Он добавил, что официальный Будапешт продолжит отстаивать позицию Венгрии, которая не поставляет вооружение и не направляет солдат для участия в украинском конфликте.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что лучшим вариантом для Украины было бы создание буферной зоны с гарантиями безопасности.

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