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Патрушев: после теракта с Украины поступали ложные данные о минировании

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Массовый обзвон с Украины с ложными сообщениями о минировании зданий начался после теракта в «Крокусе».
Патрушев: после теракта с Украины поступали ложные данные о минировании
  • РИА Новости

Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, передаёт ТАСС.

Во время ежегодной встречи секретарей советов безопасности государств — членов ШОС в Астане он отметил, что телефонный терроризм начался сразу же после трагедии в «Крокусе».

«Нельзя не отметить и тот факт, что сразу после теракта фиксировался массовый телефонный обзвон с территории Украины российских экстренных служб с ложными сообщениями о минировании зданий», — добавил Патрушев.

Ранее в Росгвардии заявили, что с Украины увеличилось число звонков с призывами к совершению терактов.

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