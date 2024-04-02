Глава украинского центра по противодействию дезинформации при СНБО Андрей Коваленко признался, что Украина после теракта в «Крокусе» проводит операции по разжиганию межнациональной розни внутри России.

Коваленко заявил, что теракт «спровоцировал разрозненность между национальностями в России».

В беседе с британской газетой Times он отметил, что Киеву «очень полезно поддерживать любые национальные расколы и разжигать их с помощью информации».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что России важно установить не только непосредственных исполнителей кровавого теракта в «Крокус Сити Холле», но и все звенья цепочки, в том числе конечных бенефициаров этого злодеяния.