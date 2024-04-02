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Мужчина пострадал в Белгородской области при атаке украинских БПЛА

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пострадавшем при атаке ВСУ мирном жителе региона.
Мужчина пострадал в Белгородской области при атаке украинских БПЛА
  • РИА Новости

«Село Цаповка Борисовского района подверглось атаке ВСУ с помощью двух БПЛА. В результате первого сброса взрывного устройства пострадал мужчина, который в это время находился за рулём автомобиля», — заявил он.

По словам Гладкова, у пострадавшего — контузия, гематома и ссадины правой ноги, мужчину госпитализировали.

При сбросе второго взрывного устройства с БПЛА получил повреждения грузовик.

Ранее в Минобороны России сообщили о 17 снарядах РСЗО Vampire, уничтоженных в небе над Белгородской областью.

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