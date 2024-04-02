Мужчина пострадал в Белгородской области при атаке украинских БПЛА
- РИА Новости
«Село Цаповка Борисовского района подверглось атаке ВСУ с помощью двух БПЛА. В результате первого сброса взрывного устройства пострадал мужчина, который в это время находился за рулём автомобиля», — заявил он.
По словам Гладкова, у пострадавшего — контузия, гематома и ссадины правой ноги, мужчину госпитализировали.
При сбросе второго взрывного устройства с БПЛА получил повреждения грузовик.
Ранее в Минобороны России сообщили о 17 снарядах РСЗО Vampire, уничтоженных в небе над Белгородской областью.