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ВСУ обстреляли Донецк ракетами из Словакии

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ВСУ обстреляли Киевский район Донецка вечером 1 апреля с применением фугасных ракет, произведённых в Словакии, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.
ВСУ обстреляли Донецк ракетами из Словакии
  • РИА Новости

«Специалисты... подтвердили факт обстрела Киевского района... Противник вёл огонь со своих позиций, расположенных в районе населённого пункта Красногоровка, применив осколочно-фугасные ракеты JROF-HEAP (1050 ромбовидных осколков) для РСЗО калибра 122 миллиметра, произведённые в Словакии», — говорится в сообщении.

Уточняется, что такие ракеты подходят к разным РСЗО калибра 122 миллиметра, в том числе — RM-70 Vampire.

Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили семь ракет из РСЗО по Донецку.

Также в Минобороны России заявили, что российские силы ПВО сбили 19 реактивных снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью.

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