ВСУ обстреляли Донецк ракетами из Словакии
- РИА Новости
«Специалисты... подтвердили факт обстрела Киевского района... Противник вёл огонь со своих позиций, расположенных в районе населённого пункта Красногоровка, применив осколочно-фугасные ракеты JROF-HEAP (1050 ромбовидных осколков) для РСЗО калибра 122 миллиметра, произведённые в Словакии», — говорится в сообщении.
Уточняется, что такие ракеты подходят к разным РСЗО калибра 122 миллиметра, в том числе — RM-70 Vampire.
Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили семь ракет из РСЗО по Донецку.
Также в Минобороны России заявили, что российские силы ПВО сбили 19 реактивных снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью.