Силы ПВО России сбили новые реактивные снаряды Vampire над Белгородской областью

В Минобороны России заявили, что российские силы ПВО сбили 19 реактивных снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью.

«Около 18:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire», — говорится в заявлении.

Уточняется, что дежурными средствами ПВО 19 реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью.

Ранее уже сообщалось, что системы ПВО уничтожили 17 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью.