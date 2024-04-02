RT в Telegram
Подпишись

Кабмин Украины выделил дополнительно $143,6 млн на возведение фортификаций

Короткая ссылка
Правительство Украины выделило дополнительно 5,6 млрд гривен, что соответствует $143,6 млн, на строительство фортификаций. Такую информацию предоставил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
Кабмин Украины выделил дополнительно $143,6 млн на возведение фортификаций
  • РИА Новости

Он отметил, что на возведение надёжных фортификаций в 2024 году уже выделено 20 млрд гривен. Во вторник, 2 апреля, было принято решение выделить ещё 5,6 млрд гривен.

Шмыгаль добавил, что 1,1 млрд гривен направят на строительство фортификаций в подконтрольной Киеву части ДНР, более 1 млрд гривен — на возведение фортификаций в контролируемой Украиной части Запорожской области.

Ещё 1,5 млрд гривен направят на укрепление Сумской области.

«Всё это нужно, чтобы усилить нашу оборону и защитить наших воинов», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что на Украине строят три линии обороны общей протяжённостью 2 тыс. км.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить