Кабмин Украины выделил дополнительно $143,6 млн на возведение фортификаций

Правительство Украины выделило дополнительно 5,6 млрд гривен, что соответствует $143,6 млн, на строительство фортификаций. Такую информацию предоставил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что на возведение надёжных фортификаций в 2024 году уже выделено 20 млрд гривен. Во вторник, 2 апреля, было принято решение выделить ещё 5,6 млрд гривен.

Шмыгаль добавил, что 1,1 млрд гривен направят на строительство фортификаций в подконтрольной Киеву части ДНР, более 1 млрд гривен — на возведение фортификаций в контролируемой Украиной части Запорожской области.

Ещё 1,5 млрд гривен направят на укрепление Сумской области.

«Всё это нужно, чтобы усилить нашу оборону и защитить наших воинов», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что на Украине строят три линии обороны общей протяжённостью 2 тыс. км.