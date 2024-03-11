Зеленский: на Украине строят три линии обороны длиной 2 тысячи километров
- AP
Об этом он сообщил в Telegram.
«Важная тема — фортификация. Отчёт премьер-министра Дениса Шмыгаля о темпах возведения новых оборонных рубежей», — написал Зеленский.
По его словам, защита в три полосы протяжённостью 2 тыс. км — масштабная задача, но в настоящее время хорошие темпы.
8 марта британский эксперт Александр Меркурис заявил, что ситуация на линии соприкосновения в зоне СВО становится отчаянной для украинской армии.