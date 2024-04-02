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Три человека пострадали при обстреле Каховки со стороны ВСУ

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Трое мирных жителей пострадали при обстреле Каховки со стороны ВСУ, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Три человека пострадали при обстреле Каховки со стороны ВСУ
  • РИА Новости

«Киевские террористы продолжают обстреливать Каховский муниципальный округ из артиллерии и бить дронами-камикадзе по гражданским объектам. Сегодня из-за террористического обстрела... госпитализированы трое раненых местных жителей», — сообщил он.

По словам Сальдо, один из ударов пришёлся по ЛЭП, большая часть города осталась без света и воды. Кроме того, в пгт Новая Маячка разрушен стационар поселковой больницы.

Мэр Горловки Иван Приходько ранее сообщил об одном погибшем и двух пострадавших жителях города в результате очередного обстрела со стороны ВСУ.

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