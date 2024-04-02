Три человека пострадали при обстреле Каховки со стороны ВСУ

Трое мирных жителей пострадали при обстреле Каховки со стороны ВСУ, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Киевские террористы продолжают обстреливать Каховский муниципальный округ из артиллерии и бить дронами-камикадзе по гражданским объектам. Сегодня из-за террористического обстрела... госпитализированы трое раненых местных жителей», — сообщил он.

По словам Сальдо, один из ударов пришёлся по ЛЭП, большая часть города осталась без света и воды. Кроме того, в пгт Новая Маячка разрушен стационар поселковой больницы.

Мэр Горловки Иван Приходько ранее сообщил об одном погибшем и двух пострадавших жителях города в результате очередного обстрела со стороны ВСУ.