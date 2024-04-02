Три человека пострадали при обстреле Каховки со стороны ВСУ
- РИА Новости
«Киевские террористы продолжают обстреливать Каховский муниципальный округ из артиллерии и бить дронами-камикадзе по гражданским объектам. Сегодня из-за террористического обстрела... госпитализированы трое раненых местных жителей», — сообщил он.
По словам Сальдо, один из ударов пришёлся по ЛЭП, большая часть города осталась без света и воды. Кроме того, в пгт Новая Маячка разрушен стационар поселковой больницы.
Мэр Горловки Иван Приходько ранее сообщил об одном погибшем и двух пострадавших жителях города в результате очередного обстрела со стороны ВСУ.