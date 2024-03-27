Двое мирных жителей Горловки ранены, один погиб при обстреле ВСУ
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил об одном погибшем и о двух пострадавших жителях города в результате очередного обстрела со стороны ВСУ.
- РИА Новости
«В центре Горловки ранены двое мирных граждан», — написал он в Telegram.
Позже Приходько дополнил сообщение сведениями об одном погибшем.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали водоснабжающую инфраструктуру в Горловке Донецкой Народной Республики.
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