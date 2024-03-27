Двое мирных жителей Горловки ранены, один погиб при обстреле ВСУ

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил об одном погибшем и о двух пострадавших жителях города в результате очередного обстрела со стороны ВСУ.

РИА Новости

«В центре Горловки ранены двое мирных граждан», — написал он в Telegram. Позже Приходько дополнил сообщение сведениями об одном погибшем. Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали водоснабжающую инфраструктуру в Горловке Донецкой Народной Республики.