RT в Telegram
Подпишись

Депутат Манукян: разрушение отношений Армении и России навредит Еревану

Короткая ссылка
Разрушение отношений между Арменией и Россией приведёт к серьёзным проблемам для Еревана, в том числе в экономике и безопасности, считает член оппозиционной фракции «Айастан» («Армения») республиканского парламента Арегназ Манукян.
Депутат Манукян: разрушение отношений Армении и России навредит Еревану
  • РИА Новости

«Я категорически против разворота внешнеполитических ориентиров Армении», — сказала парламентарий РИА Новости.

По мнению депутата, Армения не должна стать разменной монетой геополитических игр.

«Что касается намерения нынешних властей Республики Армения, то я не раз высказывалась, что курс на разрушение отношений с нашим стратегическим союзником — Россией — в первую очередь навредит Армении как в политическом, так и в экономическом плане», — уверена Манукян.

Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что руководство Армении под надуманными предлогами ведёт дело к обрушению отношений с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить