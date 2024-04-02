Депутат Манукян: разрушение отношений Армении и России навредит Еревану
- РИА Новости
«Я категорически против разворота внешнеполитических ориентиров Армении», — сказала парламентарий РИА Новости.
По мнению депутата, Армения не должна стать разменной монетой геополитических игр.
«Что касается намерения нынешних властей Республики Армения, то я не раз высказывалась, что курс на разрушение отношений с нашим стратегическим союзником — Россией — в первую очередь навредит Армении как в политическом, так и в экономическом плане», — уверена Манукян.
Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что руководство Армении под надуманными предлогами ведёт дело к обрушению отношений с Россией.