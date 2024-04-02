Депутат Манукян: разрушение отношений Армении и России навредит Еревану

Разрушение отношений между Арменией и Россией приведёт к серьёзным проблемам для Еревана, в том числе в экономике и безопасности, считает член оппозиционной фракции «Айастан» («Армения») республиканского парламента Арегназ Манукян.

«Я категорически против разворота внешнеполитических ориентиров Армении», — сказала парламентарий РИА Новости.

По мнению депутата, Армения не должна стать разменной монетой геополитических игр.

«Что касается намерения нынешних властей Республики Армения, то я не раз высказывалась, что курс на разрушение отношений с нашим стратегическим союзником — Россией — в первую очередь навредит Армении как в политическом, так и в экономическом плане», — уверена Манукян.

Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что руководство Армении под надуманными предлогами ведёт дело к обрушению отношений с Россией.