Бывшего советника офиса Зеленского заподозрили в присвоении $2,5 млн

На Украине задержана группа во главе с экс-советником офиса Владимира Зеленского, сообщила специализированная антикоррупционная прокуратура.

Задержанных подозревают в присвоении почти 95 млн гривен (около $2,5 млн) при закупке трансформаторов во время военного положения. Отмечается, что поставки шли по завышенной стоимости.

«Следствием установлено, что организованная группа была создана в 2021 году с целью контроля за денежными средствами Украинской железной дороги», — говорится в сообщении в Telegram.

Возбуждено уголовное дело.

Имя экс-советника офиса Зеленского ведомство не сообщает.

В ноябре прошлого года Служба безопасности Украины завела дело в отношении бывшего замглавы украинского Минобороны и руководителя департамента госзакупок по факту растраты почти 1 млрд гривен (около $27,6 млн) при закупке военной формы для ВСУ.