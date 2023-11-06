СБУ обвинила экс-замглавы МО Украины в растрате при закупке военной формы
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- © Iryna Rybakova
Об этом СБУ написала в Telegram.
По данным ведомства, мужчина занимал свою должность с 2021 по 2023 год.
«Он подозревается в растрате государственных средств на почти 1 млрд гривен», — говорится в сообщении.
По данным СБУ, в 2022 году подозреваемый вместе с подчинёнными закупил некачественную военную форму, непригодную для носки в холодное время.
Дело заведено по статьям о присвоении и растрате имущества, а также препятствовании законной деятельности ВСУ.
Дело также заведено против бывшего и. о. директора департамента государственных закупок Министерства обороны Украины.
По информации издания «СТРАНА.ua», речь идёт о бывшем замминистра обороны Вячеславе Шаповалове и и. о. директора департамента госзакупок Богдане Хмельницком.
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