СБУ обвинила экс-замглавы МО Украины в растрате при закупке военной формы

Служба безопасности Украины завела дело в отношении бывшего замглавы украинского Минобороны и руководителя департамента госзакупок по факту растраты почти 1 млрд гривен (около $27,6 млн) при закупке военной формы для ВСУ.

Об этом СБУ написала в Telegram.

По данным ведомства, мужчина занимал свою должность с 2021 по 2023 год.

«Он подозревается в растрате государственных средств на почти 1 млрд гривен», — говорится в сообщении.

По данным СБУ, в 2022 году подозреваемый вместе с подчинёнными закупил некачественную военную форму, непригодную для носки в холодное время.

Дело заведено по статьям о присвоении и растрате имущества, а также препятствовании законной деятельности ВСУ.

Дело также заведено против бывшего и. о. директора департамента государственных закупок Министерства обороны Украины.

По информации издания «СТРАНА.ua», речь идёт о бывшем замминистра обороны Вячеславе Шаповалове и и. о. директора департамента госзакупок Богдане Хмельницком.

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