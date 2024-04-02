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МО: за месяц от ВСУ освобождены Невельское, Орловка, Тоненькое, Красное и Мирное

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За прошлый месяц военнослужащие армии России выдавили противника из Невельского, Орловки, Тоненького и Красного в ДНР, а также из посёлка Мирное в Запорожское области, напомнил министр обороны Сергей Шойгу.
МО: за месяц от ВСУ освобождены Невельское, Орловка, Тоненькое, Красное и Мирное
  • РИА Новости

«Благодаря мужеству, профессионализму наших военнослужащих за прошлый месяц в Донецкой Народной Республике освобождены населённые пункты Невельское, Орловка, Тоненькое, Красное, в Запорожской области — посёлок Мирное», — сказал министр на совещании.

По его словам, с начала года под контроль армии России перешло 403 кв. км территории новых регионов.

С января Вооружённые силы Украины потеряли более 80 тыс. военнослужащих, отметил Шойгу.

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