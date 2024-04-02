МО: за месяц от ВСУ освобождены Невельское, Орловка, Тоненькое, Красное и Мирное

За прошлый месяц военнослужащие армии России выдавили противника из Невельского, Орловки, Тоненького и Красного в ДНР, а также из посёлка Мирное в Запорожское области, напомнил министр обороны Сергей Шойгу.

РИА Новости

«Благодаря мужеству, профессионализму наших военнослужащих за прошлый месяц в Донецкой Народной Республике освобождены населённые пункты Невельское, Орловка, Тоненькое, Красное, в Запорожской области — посёлок Мирное», — сказал министр на совещании. По его словам, с начала года под контроль армии России перешло 403 кв. км территории новых регионов. С января Вооружённые силы Украины потеряли более 80 тыс. военнослужащих, отметил Шойгу.