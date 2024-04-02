Лукашенко запретил чиновникам жаловаться на санкции против Белоруссии

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко запретил чиновникам жаловаться на санкции, поскольку это может служить оправданием для отлынивания от работы.

По словам белорусского лидера, которые приводит БЕЛТА, если начальнику, чиновнику, директору предприятия дать возможность отвертеться от работы — он этим воспользуется.

«Поэтому я сразу сказал: «Санкций нет. Забудьте, для вас санкций нет», — заявил Лукашенко во время рабочей поездки в Гродно.

Ранее президент Белоруссии сообщил, что Минск не только не попал в изоляцию, но и упрочил свои позиции на международной арене.