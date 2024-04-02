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Лукашенко запретил чиновникам жаловаться на санкции против Белоруссии

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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко запретил чиновникам жаловаться на санкции, поскольку это может служить оправданием для отлынивания от работы.
Лукашенко запретил чиновникам жаловаться на санкции против Белоруссии
  • РИА Новости

По словам белорусского лидера, которые приводит БЕЛТА, если начальнику, чиновнику, директору предприятия дать возможность отвертеться от работы — он этим воспользуется.

«Поэтому я сразу сказал: «Санкций нет. Забудьте, для вас санкций нет», — заявил Лукашенко во время рабочей поездки в Гродно.

Ранее президент Белоруссии сообщил, что Минск не только не попал в изоляцию, но и упрочил свои позиции на международной арене.

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