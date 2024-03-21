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Лукашенко: Минск не попал в изоляцию, а даже упрочил международные позиции

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Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что, несмотря на все усилия Запада, международные позиции Минска упрочились.
Лукашенко: Минск не попал в изоляцию, а даже упрочил международные позиции
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.

«Несмотря на все усилия коллективного Запада, Беларусь не удалось изолировать на международной арене», — сказал он.

По его словам, Лукашенко заявил, что международные позиции государства даже упрочились.

В конце февраля в белорусском МИД заявили, что в Белоруссии считают санкции ЕС и заявления объединения в отношении прошедших в республике парламентских и местных выборов как безуспешные попытки вмешательства во внутренние дела страны.

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