Лукашенко: Минск не попал в изоляцию, а даже упрочил международные позиции

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что, несмотря на все усилия Запада, международные позиции Минска упрочились.

Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.

«Несмотря на все усилия коллективного Запада, Беларусь не удалось изолировать на международной арене», — сказал он.

По его словам, Лукашенко заявил, что международные позиции государства даже упрочились.

В конце февраля в белорусском МИД заявили, что в Белоруссии считают санкции ЕС и заявления объединения в отношении прошедших в республике парламентских и местных выборов как безуспешные попытки вмешательства во внутренние дела страны.