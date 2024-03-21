Лукашенко: Минск не попал в изоляцию, а даже упрочил международные позиции
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.
«Несмотря на все усилия коллективного Запада, Беларусь не удалось изолировать на международной арене», — сказал он.
По его словам, Лукашенко заявил, что международные позиции государства даже упрочились.
В конце февраля в белорусском МИД заявили, что в Белоруссии считают санкции ЕС и заявления объединения в отношении прошедших в республике парламентских и местных выборов как безуспешные попытки вмешательства во внутренние дела страны.