Легойда: бомбы в иконах не противоречат логике борцов с православием на Украине
- РИА Новости
По его словам, сказанным в беседе с РИА Новости, для безбожника иконы, в которых спрятаны бомбы, являются лишь средством для убийства невинных людей.
Легойда подчеркнул, что вера в Бога призвана объединять и «оставлять пространство для будущего мира, когда идёт война», однако «террористы всех мастей делают всё возможное, чтобы религия становилась средством раздора и разделений».
Ранее сообщалось, что ФСБ и таможня пресекли попытку ввоза в Россию православных икон, начинённых взрывчаткой.