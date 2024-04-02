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Легойда: бомбы в иконах не противоречат логике борцов с православием на Украине

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Использование икон в качестве бомб вписывается в логику борцов с каноническим православием на Украине, для которых не существует ничего святого. Таким мнением поделился председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Легойда: бомбы в иконах не противоречат логике борцов с православием на Украине
  • РИА Новости

По его словам, сказанным в беседе с РИА Новости, для безбожника иконы, в которых спрятаны бомбы, являются лишь средством для убийства невинных людей.

Легойда подчеркнул, что вера в Бога призвана объединять и «оставлять пространство для будущего мира, когда идёт война», однако «террористы всех мастей делают всё возможное, чтобы религия становилась средством раздора и разделений».

Ранее сообщалось, что ФСБ и таможня пресекли попытку ввоза в Россию православных икон, начинённых взрывчаткой.

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