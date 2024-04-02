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Гаврилов: Россия извлекла на Украине полезные уроки и развенчала множество мифов

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Россия извлекла на Украине полезные уроки, развенчав в ходе специальной военной операции мифы о превосходстве военных стандартов Запада, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Об этом пишет РИА Новости.

«Уроки извлечены действительно полезные», — отметил он, добавив, что во время спецоперации Россия развенчала множество мифов о превосходстве военных стандартов Запада.

По словам Гаврилова, всему миру стало понятно, что использование ВС Украины западного вооружения и якобы передовых методов планирования операций НАТО не может обеспечить превосходство на поле боя.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что НАТО стало стороной в украинском конфликте и альянс активно участвует в организации ВСУ обстрелов российских территорий.

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