Гаврилов: Россия извлекла на Украине полезные уроки и развенчала множество мифов
Об этом пишет РИА Новости.
«Уроки извлечены действительно полезные», — отметил он, добавив, что во время спецоперации Россия развенчала множество мифов о превосходстве военных стандартов Запада.
По словам Гаврилова, всему миру стало понятно, что использование ВС Украины западного вооружения и якобы передовых методов планирования операций НАТО не может обеспечить превосходство на поле боя.
Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что НАТО стало стороной в украинском конфликте и альянс активно участвует в организации ВСУ обстрелов российских территорий.