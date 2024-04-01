Силы ПВО России перехватили шесть БПЛА ВСУ над акваторией Чёрного моря

В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО перехватили шесть БПЛА ВСУ над акваторией Чёрного моря.

«Около 19:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что дежурными средствами ПВО перехвачено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Чёрного моря.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские силы ПВО сбили 19 реактивных снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью.