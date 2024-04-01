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Силы ПВО России уничтожили очередной БПЛА ВСУ над Белгородской областью

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В Минобороны России заявили, что российские силы ПВО уничтожили очередной украинский беспилотник над Белгородской областью.
Силы ПВО России уничтожили очередной БПЛА ВСУ над Белгородской областью
  • РИА Новости
  • © Станислав Красильников

«Около 16:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области.

Ранее стало известно, что системы ПВО уничтожили 17 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью.

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