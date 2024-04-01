Силы ПВО России уничтожили очередной БПЛА ВСУ над Белгородской областью

В Минобороны России заявили, что российские силы ПВО уничтожили очередной украинский беспилотник над Белгородской областью.

РИА Новости

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«Около 16:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении ведомства. Уточняется, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области. Ранее стало известно, что системы ПВО уничтожили 17 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью.