Боец Саид, которому пленный ВСУ носил воду, перенёс операцию на ноге
- РИА Новости
«Своё, наверное, отвоевал уже. Хочется детей воспитывать, смотреть, как они растут. Но если скажут снова ехать на передовую — поеду», — подчеркнул мужчина в разговоре с RT.
Он отмечает, что первую неделю в госпитале ему снились окопы, «сейчас уже привык к тишине, адаптировался».
С сослуживцами Сергей постоянно на связи. Они рассказали ему, что тот самый пленный находится в одном из госпиталей в ЛНР.
Как узнал RT ранее, Саид получил тяжёлые ранения в боях за Авдеевку.