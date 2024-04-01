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Боец Саид, которому пленный ВСУ носил воду, перенёс операцию на ноге

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Российский боец, которому пленный украинский военный три дня носил воду, до сих пор в госпитале: ему сделали операцию на ноге. У Сергея (позывной Саид) был двойной перелом голени, ему пришлось ставить металлический крепёж. Боец также сломал руку и лишился глаза, на его месте сейчас временный имплантат.
Боец Саид, которому пленный ВСУ носил воду, перенёс операцию на ноге
  • РИА Новости

«Своё, наверное, отвоевал уже. Хочется детей воспитывать, смотреть, как они растут. Но если скажут снова ехать на передовую — поеду», — подчеркнул мужчина в разговоре с RT.

Он отмечает, что первую неделю в госпитале ему снились окопы, «сейчас уже привык к тишине, адаптировался».

С сослуживцами Сергей постоянно на связи. Они рассказали ему, что тот самый пленный находится в одном из госпиталей в ЛНР.

Как узнал RT ранее, Саид получил тяжёлые ранения в боях за Авдеевку.

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