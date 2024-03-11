Сдавшийся в плен солдат ВСУ помогал российскому бойцу в ожидании эвакуации

Военный ВСУ сдался в плен и три дня носил воду раненому российскому бойцу, который ждал эвакуации.

Как узнал RT, Сергей (позывной Саид) получил в боях за Авдеевку тяжёлые ранения — переломы ноги, руки и лишился глаза. По его словам, вместе с небольшой группой бойцов под бесконечным артобстрелом он попал в здание бывшего детсада. Его сослуживцы попытались прорваться, а его самого спрятали от дронов под большим столом, накрыли одеялом. Сказали, что приведут помощь.

Ночью Сергей услышал шаги и спросил, кто это. Ему ответил военный ВСУ, который был без оружия и пришёл сдаться. Вместе они три дня ждали российских солдат.

Сергей говорит, что украинец носил ему воду из лужи. Еды не было совсем. Беседовали, по словам Сергея, на разные темы.

«Я старался побольше с ним говорить, чтобы ему разные дурные мысли в голову не лезли и он не передумал», — отметил он.

Боец того же подразделения с позывным Могильщик рассказал RT, что военный ВСУ делал Сергею перевязки. Украинец тоже получил ранение ног, а свои его бросили. Также сам украинский военнослужащий жаловался, что его военкомы «забрали с остановки» и сразу кинули на передний край фронта.

Быстро вывезти Сергея не получалось: из-за интенсивных обстрелов сослуживцы не могли к нему подойти. Но в итоге спасли. Эвакуацией Сергея руководил командир медвзвода с позывным Моня.

«Да, я видел этого парня. По его словам, его насильно мобилизовали в Николаеве», — рассказал Моня про сдавшегося украинца.

Российский боец также подчеркнул, что сам военный ВСУ был «в шоке от хорошего отношения бойцов» к нему.

Ранее сообщалось, что российский военный с позывным Кортес вывел раненого украинца с позиций, которые находились под ударами ВСУ.