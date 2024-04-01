RT в Telegram
Подпишись

Внешний долг Молдавии в 2023 году увеличился до $10,5 млрд

Короткая ссылка
Валовой внешний долг Молдавии в 2023 году увеличился на 9,1%, составив $10,46 млрд, сообщила пресс-служба национального банка республики.
Внешний долг Молдавии в 2023 году увеличился до $10,5 млрд
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

Как уточняет РИА Новости, краткосрочный внешний долг на 31 декабря 2023 года увеличился на 9,9% и составил 29% от общего объёма внешнего долга.

Государственный внешний долг составил 36,5% от общего внешнего долга, достигнув $3,8 млрд.

Внешний долг частного сектора составил $6,6 млрд.

По состоянию на конец прошлого года основным кредитором государства являлся Международный валютный фонд.

Ранее фермеры Молдавии потребовали выплаты субсидий до конца марта 2024 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить