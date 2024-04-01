Внешний долг Молдавии в 2023 году увеличился до $10,5 млрд
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Как уточняет РИА Новости, краткосрочный внешний долг на 31 декабря 2023 года увеличился на 9,9% и составил 29% от общего объёма внешнего долга.
Государственный внешний долг составил 36,5% от общего внешнего долга, достигнув $3,8 млрд.
Внешний долг частного сектора составил $6,6 млрд.
По состоянию на конец прошлого года основным кредитором государства являлся Международный валютный фонд.
Ранее фермеры Молдавии потребовали выплаты субсидий до конца марта 2024 года.