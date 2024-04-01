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МО: военные группировки «Юг» завершили подготовку на полигоне к новым боевым задачам

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Военнослужащие подразделений 2-го армейского корпуса группировки войск «Юг» после проведения ротации на передовых позициях завершили подготовку и боевое слаживание на полигонах в тыловом районе проведения СВО для выполнения новых боевых задач.

Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, военные артдивизиона бригады совершенствовали свои навыки в стрельбе из 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира».

Также для разведки целей и корректировки огня противотанковых подразделений задействовались расчёты разведывательных и ударных беспилотников.

Ранее вертолёты России нанесли удар по бронетехнике ВСУ в Запорожской области.

Также крымские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ в опорном пункте на Запорожье.

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