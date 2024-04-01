МО: военные группировки «Юг» завершили подготовку на полигоне к новым боевым задачам
Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, военные артдивизиона бригады совершенствовали свои навыки в стрельбе из 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира».
Также для разведки целей и корректировки огня противотанковых подразделений задействовались расчёты разведывательных и ударных беспилотников.
Ранее вертолёты России нанесли удар по бронетехнике ВСУ в Запорожской области.
Также крымские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ в опорном пункте на Запорожье.