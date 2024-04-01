Крымские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ в опорном пункте на Запорожье

Бронегруппа крымских десантников уничтожила группу пехоты ВСУ в опорном пункте у Вербового в Запорожской области.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Действуя профессионально, решительно и слаженно, проявляя мужество и отвагу, ведя прицельный огонь в движении, экипажи бронегруппы подавили из 100-мм пушек оборонительные позиции неприятеля, уничтожив большое количество личного состава ВСУ», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что разгром противника был завершён огнём прямой наводкой из спаренной 30-мм автоматической пушки.

Ранее экипажи Су-34 нанесли удар по командному пункту ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Также вертолёты России нанесли удар по бронетехнике ВСУ в Запорожской области.