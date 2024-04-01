Крымские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ в опорном пункте на Запорожье
Об этом сообщили в Минобороны России.
«Действуя профессионально, решительно и слаженно, проявляя мужество и отвагу, ведя прицельный огонь в движении, экипажи бронегруппы подавили из 100-мм пушек оборонительные позиции неприятеля, уничтожив большое количество личного состава ВСУ», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что разгром противника был завершён огнём прямой наводкой из спаренной 30-мм автоматической пушки.
Ранее экипажи Су-34 нанесли удар по командному пункту ВСУ на Южно-Донецком направлении.
Также вертолёты России нанесли удар по бронетехнике ВСУ в Запорожской области.