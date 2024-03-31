Буданов назвал строительство железных дорог в России проблемой для Киева

Глава военной разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов* заявил, что восстановление железнодорожного сообщения Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей с Ростовом-на-Дону и Крымом является серьёзной проблемой для Киева.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Россия более года строит железную дорогу, чтобы соединиться с данными территориями.

Буданов отметил, что данный процесс уже почти завершён, что может представлять для Украины серьёзную проблему.

Он добавил, что собирается «справиться» с сухопутным участком железной дороги, так как такой опыт «в принципе есть».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что дальнобойные ракеты США ATACMS ещё не находятся на украинской территории, но он хотел бы использовать их для ударов по аэродромам в Крыму.

Российский лидер Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.