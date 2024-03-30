Зеленский не получил ATACMS, но уже планирует бить ими по Крыму
Об этом пишет The Washington Post.
По его словам, сейчас ATACMS не находятся на территории Украины. При этом Зеленский заявил, что планирует применять ракеты для ударов по крымским аэродромам.
В сентябре 2022 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.
Российский лидер Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.