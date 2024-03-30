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Зеленский не получил ATACMS, но уже планирует бить ими по Крыму

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Владимир Зеленский заявил, что дальнобойные ракеты США ATACMS ещё не находятся на украинской территории, но он хотел бы использовать их для ударов по аэродромам в Крыму.

Об этом пишет The Washington Post.

По его словам, сейчас ATACMS не находятся на территории Украины. При этом Зеленский заявил, что планирует применять ракеты для ударов по крымским аэродромам.

В сентябре 2022 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ

Российский лидер Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом. 

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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