Экс-премьер Азаров: на Украине люди в военной форме вызывают страх у гражданских
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Экс-глава украинского правительства в личном Telegram-канале напомнил, что некоторое время назад украинцы воспринимали людей в военной форме исключительно как защитников, однако же «тенденция кардинально меняется».
«ВСУшники всё больше вызывают страх. Они становятся непредсказуемыми, непонятно, чего от них ждать», — написал Азаров.
Такое положение дел он объяснил посттравматическим стрессовым расстройством и различными зависимостями у военнослужащих, а также их растущей злостью к гражданским, которые «продолжают жить своей жизнью».
Ранее командующий Сухопутными силами ВСУ Александр Павлюк пожаловался на плохое отношение украинцев к сотрудникам военкоматов.