Командир аэроразведки батальона Вооружённых сил России с позывным Добрый рассказал, что украинские военнослужащие в районе населённого пункта Работино на Запорожском направлении боятся вступать в контактные бои с бойцами батальона 291-го полка «Ахмат-Восток» и отступают.

Об этом российский военный рассказал в беседе с РИА Новости.

По словам собеседника агентства, с января ВС России продвинулись на этом участке фронта на около 6—7 км.

«Чтобы дойти до противника, они нас и «кассетами», и «камикадзе», и сбросами — вот что они против нас используют. А в контактные бои они не вступают с нами», — поделился он.

Военный добавил, что ВСУ просто убегают.

Журнал Forbes ранее писал, что Вооружённые силы Украины на фоне нехватки живой силы были вынуждены отправить в район Работина одно плохо оснащённое подразделение.