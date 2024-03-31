Боец: ВСУ в районе Работина не вступают в контактные бои с «Ахматом» и отступают
- РИА Новости
Об этом российский военный рассказал в беседе с РИА Новости.
По словам собеседника агентства, с января ВС России продвинулись на этом участке фронта на около 6—7 км.
«Чтобы дойти до противника, они нас и «кассетами», и «камикадзе», и сбросами — вот что они против нас используют. А в контактные бои они не вступают с нами», — поделился он.
Военный добавил, что ВСУ просто убегают.
Журнал Forbes ранее писал, что Вооружённые силы Украины на фоне нехватки живой силы были вынуждены отправить в район Работина одно плохо оснащённое подразделение.