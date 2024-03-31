Военный корреспондент RT Влад Андрица показал, как российские операторы БПЛА группы Аида ударили по укрепрайонам Вооружённых сил Украины на меловом карьере у Белогоровки в Луганской Народной Республике.

Украинские войска пытаются зацепиться за позиции, но бойцы ВС России занимают господствующую высоту.

Село Григоровка контролируется артиллерийским огнём, а сама Белогоровка скоро окажется в горловине российских войск.

Как передаёт Андрица, в последнюю неделю ВСУ чаще стали сдаваться в плен. Жалуются, что не могут противостоять натиску российских сил, поскольку у них не хватает боеприпасов.

Ранее Андрица сообщил, что бойцы группы командира с позывным Аид из спецназа «Ахмат» полностью контролируют территорию мелового завода у Белогоровки.