Операторы БПЛА ударили по укрепрайонам ВСУ на меловом карьере у Белогоровки
- РИА Новости
Украинские войска пытаются зацепиться за позиции, но бойцы ВС России занимают господствующую высоту.
Село Григоровка контролируется артиллерийским огнём, а сама Белогоровка скоро окажется в горловине российских войск.
Как передаёт Андрица, в последнюю неделю ВСУ чаще стали сдаваться в плен. Жалуются, что не могут противостоять натиску российских сил, поскольку у них не хватает боеприпасов.
Ранее Андрица сообщил, что бойцы группы командира с позывным Аид из спецназа «Ахмат» полностью контролируют территорию мелового завода у Белогоровки.