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Операторы БПЛА ударили по укрепрайонам ВСУ на меловом карьере у Белогоровки

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Военный корреспондент RT Влад Андрица показал, как российские операторы БПЛА группы Аида ударили по укрепрайонам Вооружённых сил Украины на меловом карьере у Белогоровки в Луганской Народной Республике.
Операторы БПЛА ударили по укрепрайонам ВСУ на меловом карьере у Белогоровки
  • РИА Новости

Украинские войска пытаются зацепиться за позиции, но бойцы ВС России занимают господствующую высоту.

Село Григоровка контролируется артиллерийским огнём, а сама Белогоровка скоро окажется в горловине российских войск.

Как передаёт Андрица, в последнюю неделю ВСУ чаще стали сдаваться в плен. Жалуются, что не могут противостоять натиску российских сил, поскольку у них не хватает боеприпасов.

Ранее Андрица сообщил, что бойцы группы командира с позывным Аид из спецназа «Ахмат» полностью контролируют территорию мелового завода у Белогоровки.

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