Энергообъект загорелся под Одессой, обесточено несколько населённых пунктов

Ряд населённых пунктов в Одесской области на юге Украины оказались обесточены из-за пожара, возникшего на энергетическом объекте.

Об этом говорится в Telegram-канале ВСУ. О каком именно объекте идёт речь — в сообщении не уточняется.

Ранее стало известно о воздушной тревоге, которую активировали в Киеве, Одесской области и ряде других регионов Украины.