Энергообъект загорелся под Одессой, обесточено несколько населённых пунктов
Ряд населённых пунктов в Одесской области на юге Украины оказались обесточены из-за пожара, возникшего на энергетическом объекте.
Об этом говорится в Telegram-канале ВСУ. О каком именно объекте идёт речь — в сообщении не уточняется.
Ранее стало известно о воздушной тревоге, которую активировали в Киеве, Одесской области и ряде других регионов Украины.
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