В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога звучит на территории Киева и в ряде областей Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сирена звучит в Киевской, Одесской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, а также в Николаевской областях страны. Ранее стало известно о взрывах в Харькове.