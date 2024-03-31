В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога звучит на территории Киева и в ряде областей Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.
Сирена звучит в Киевской, Одесской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, а также в Николаевской областях страны.
Ранее стало известно о взрывах в Харькове.
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