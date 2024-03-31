На Украине заявили о росте числа случаев домашнего насилия
«В 2023 году Национальная полиция Украины зарегистрировала на 20% больше, чем в 2022 году, фактов домашнего насилия», — говорится в публикации ведомства.
По представленным данным, за два месяца текущего года в стране зарегистрировано на 56% больше подобных уголовных правонарушений, чем за тот же период 2023 года, передаёт ТАСС.
Также сообщается, что выросло и число административных правонарушений в этой сфере. В 2024 году их было на 21% больше, чем за тот же период прошлого года.
Ранее в Верховной раде заявили об отсутствии у Киева плана дальнейшего развития Украины.