МВД Украины заявило, что в стране зафиксирован рост числа случаев домашнего насилия.

«В 2023 году Национальная полиция Украины зарегистрировала на 20% больше, чем в 2022 году, фактов домашнего насилия», — говорится в публикации ведомства.

По представленным данным, за два месяца текущего года в стране зарегистрировано на 56% больше подобных уголовных правонарушений, чем за тот же период 2023 года, передаёт ТАСС.

Также сообщается, что выросло и число административных правонарушений в этой сфере. В 2024 году их было на 21% больше, чем за тот же период прошлого года.

Ранее в Верховной раде заявили об отсутствии у Киева плана дальнейшего развития Украины.