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Минтруд Таджикистана рассказал о возвращении трудовых мигрантов из России

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Заместитель министра труда и занятости Таджикистана Шахноза Нодири сообщила, что ведомство видит, как из России на родину возвращаются некоторые трудовые мигранты. Нодири отметила, что это временное явление.
Минтруд Таджикистана рассказал о возвращении трудовых мигрантов из России
  • РИА Новости

По словам замминистра, это происходит после теракта в Подмосковье.

«Наше министерство наблюдает отток трудовых мигрантов из Российской Федерации», — цитирует её РИА Новости.

Ранее Нодири сообщила, что республика усилила работу с трудовыми мигрантами после теракта в «Крокус Сити Холле».

В пресс-службе Минтруда России предложили определить госкомпанию «Работа в России» в качестве государственного оператора организованного набора трудовых мигрантов. Инициатива предусматривает, что данная компания будет также заключать договор с мигрантом, вести реестр приезжих и проводить мониторинг занятости работника непосредственно у работодателя, под потребности которого иностранец прибыл в Россию.

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