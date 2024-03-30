Минтруд Таджикистана рассказал о возвращении трудовых мигрантов из России
- РИА Новости
По словам замминистра, это происходит после теракта в Подмосковье.
«Наше министерство наблюдает отток трудовых мигрантов из Российской Федерации», — цитирует её РИА Новости.
Ранее Нодири сообщила, что республика усилила работу с трудовыми мигрантами после теракта в «Крокус Сити Холле».
В пресс-службе Минтруда России предложили определить госкомпанию «Работа в России» в качестве государственного оператора организованного набора трудовых мигрантов. Инициатива предусматривает, что данная компания будет также заключать договор с мигрантом, вести реестр приезжих и проводить мониторинг занятости работника непосредственно у работодателя, под потребности которого иностранец прибыл в Россию.