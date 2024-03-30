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Сальдо: четыре человека пострадали при обстреле ВСУ посёлка в Херсонской области

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Вооружённые силы Украины 30 марта обстреляли жилые дома в посёлке Брилёвка Херсонской области. По предварительным данным, в результате этого пострадали четыре мирных жителя.
Сальдо: четыре человека пострадали при обстреле ВСУ посёлка в Херсонской области
  • РИА Новости

Как сообщил в личном Telegram-канале губернатор области Владимир Сальдо, они получили осколочные ранения нижних конечностей и туловища.

Сальдо подчеркнул, что удар был нанесён с применением реактивных снарядов HIMARS.

«Использовать их для ударов по гражданским объектам абсолютно бессмысленно, особенно для нищей Украины, которая полностью зависит от западных денег. Но у террористов своя логика — варварская», — написал он.

Ранее сообщалось о двух мирных жителях, пострадавших при обстреле ВСУ посёлка Белая Берёзка Брянской области.

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