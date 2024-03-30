Сальдо: четыре человека пострадали при обстреле ВСУ посёлка в Херсонской области
- РИА Новости
Как сообщил в личном Telegram-канале губернатор области Владимир Сальдо, они получили осколочные ранения нижних конечностей и туловища.
Сальдо подчеркнул, что удар был нанесён с применением реактивных снарядов HIMARS.
«Использовать их для ударов по гражданским объектам абсолютно бессмысленно, особенно для нищей Украины, которая полностью зависит от западных денег. Но у террористов своя логика — варварская», — написал он.
Ранее сообщалось о двух мирных жителях, пострадавших при обстреле ВСУ посёлка Белая Берёзка Брянской области.